اتحاد جدة يفاوض بيبي

الرياض (د ب أ)

دخل مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات جادة مع بيبي، مدافع ريال مدريد الإسباني السابق، وبشكتاش التركي الحالي، لضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن بيبي، مدافع ريال مدريد السابق قد ينهي مشواره الكروي في السعودية، خاصة أن مسؤولي اتحاد جدة دخلوا في مفاوضات جادة معه.

وهناك احتمالية كبيرة على موافقة بيبي، الذي يشارك مع المنتخب البرتغالي في المونديال، لإنهاء مسيرته الكروية في السعودية، مقابل العرض المالي الضخم الذي سيحصل عليه من قبل نادي اتحاد جدة، حيث سبقه في هذه الخطوة التركي إيمري كولاك الذي انضم مؤخراً لصفوف نادي الوحدة.