الذهب يرتفع مع صعود اليورو مقابل الدولار

بنجالورو (رويترز)
ارتفعت أسعار الذهب أمس، في الوقت الذي صعد فيه اليورو لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار، مع ترقب المستثمرين لاجتماعات بنوك مركزية رئيسة، والقمة الأميركية الكورية الشمالية المقرر الأسبوع المقبل.
وبحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1297.46 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقر في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس تغير يذكر عند 1301.50 دولار للأوقية.
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وارتفع اليورو لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الكثير من العملات المنافسة له أمس، بفعل تزايد المراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يعلن الأسبوع القادم أنه سينهي برنامجه التحفيزي تدريجياً بحلول نهاية العام.
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وكبحت توقعات بزيادة أسعار الفائدة وارتفاع في الأسهم مكاسب المعدن النفيس.