الذهب يرتفع مع صعود اليورو مقابل الدولار

بنجالورو (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس، في الوقت الذي صعد فيه اليورو لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار، مع ترقب المستثمرين لاجتماعات بنوك مركزية رئيسة، والقمة الأميركية الكورية الشمالية المقرر الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1297.46 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقر في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس تغير يذكر عند 1301.50 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة، 0.3% إلى 93.388.

وارتفع اليورو لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الكثير من العملات المنافسة له أمس، بفعل تزايد المراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يعلن الأسبوع القادم أنه سينهي برنامجه التحفيزي تدريجياً بحلول نهاية العام.

ويعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعه بشأن السياسة النقدية الأسبوع القادم، كما يشهد نفس الأسبوع انعقاد القمة بين أميركا وكوريا الشمالية، فيما تبدأ قمة مجموعة السبع أعمالها في كيبيك غداً الجمعة.

وكبحت توقعات بزيادة أسعار الفائدة وارتفاع في الأسهم مكاسب المعدن النفيس.