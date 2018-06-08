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الصين تعرض زيادة وارداتها من المنتجات الأميركية بـ70 مليار دولار
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تاريخ النشر: الجمعة 08 يونيو 2018

واشنطن (أ ف ب)

عرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأميركية بنحو 70 مليار دولار شرط أن تتخلى إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تهديدها بفرض رسوم جمركية مشددة على 50 مليار دولار من البضائع الصينية، على ما أكد مسؤول حكومي مساء الأربعاء.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت أن هذا الاقتراح عرض خلال الدورة الثالثة من المحادثات التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في بكين بين فريق من المسؤولين الصينيين الكبار برئاسة ليو هي، المستشار الاقتصادي للرئيس شي جينبينغ، ووفد أميركي بقيادة وزير التجارة ويلبور روس.

وأوضح مسؤول في إدارة ترامب، أن المنتجات المشمولة بالعرض تضم كميات إضافية من الصويا والغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية «لم يتم توقيع أي اتفاق نهائي بين الطرفين. ولا نملك في الوقت الحاضر أي معلومات إضافية».

من جهتها، أكدت وزارة التجارة الصينية الخميس أن الطرفين بحثا اقتراحات ملموسة في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث غاو فنغ خلال مؤتمر صحافي في بكين إن «الصين والولايات المتحدة عقدتا محادثات معمقة ودقيقة حول بعض القطاعات المحددة للتعاون التجاري، ولا سيما في ما يتعلق بالمنتجات الزراعية والطاقة». ولم يؤكد مبلغ 70 مليار دولار رداً على سؤال بهذا الصدد. ... المزيد
     
 

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