الصينيون يصوتون على كيفية إنفاق حكوماتهم المحلية للأموال

يحصل بعض سكان هذه المدينة الساحلية على فرصة للقيام بشيء غير عادي في الصين، وهو التصويت على كيفية إنفاق حكومتهم المحلية للأموال. وهايكو هي واحدة من مدن عدة تحاول إيجاد طرق جديدة لإعطاء صوت للمواطنين من أجل تعزيز سمعتها وبالتالي سمعة السلطات في بكين.

ويتم دعوة المقيمين في منطقة مايلان في هايكو لتقديم اقتراحات حول كيفية تحسين نوعية حياتهم، من خلال الحدائق العامة والخدمات المختلفة، ويصوتون بين أفكار المواطنين المقترحة حول كيفية إنفاق 12 مليون يوان (1.9 مليون دولار) من الأموال الحكومية؛ أي ما يعادل حوالي 1% من الميزانية.

والسخط العام في الصين هو في المقام الأول شأن محلي.

وفي حين يتمتع الزعماء الوطنيون بتأييد واسع، وفقاً لاستطلاعات الرأي، التي أثبتت أنه على ما يبدو أن الرضا أضعف بكثير مع المسؤولين الأقل مرتبة المكلفين بإدارة المسائل اليومية مثل الشرطة والإسكان. أما بالنسبة للفساد واللامبالاة والبيروقراطية الزائدة فهي شكاوى عامة في أجزاء كثيرة من البلاد.

وقد قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن هذه المخاوف تحتاج إلى معالجة، مشيراً إلى ضرورة أن تبذل الدولة جهوداً أكبر لدعم الخدمات. وكجزء من مساعيه لدعم الحزب الشيوعي، قال شي إن الحكومة يجب أن تلبي «احتياجات الناس المتنامية من أجل حياة أفضل»، وهو بيان أصبح الآن جزءاً من البرنامج السياسي الخاص بالحزب.