حسام عبدالنبي (دبي)

استهلت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الحالي بأداء إيجابي، حيث نشطت التداولات نسبياً وتحسنت شهية التداول لدى المستثمرين، في ظل النتائج المالية القوية للبنوك المدرجة والتي تم الإعلان عنها وكذلك زيادة التوقعات المتفائلة حول النتائج النصفية.

وحسب محللين ماليين، فإن الأسواق المحلية شهدت ظاهرة تبادل الأسهم المرتفعة، حيث كان التركيز يتم على تحريك سهم ما صعوداً ثم الانتقال إلى سهم آخر من دون أن تخسر الأسهم التي ارتفعت المكاسب المحققة.

وأكد محمد النجار، مدير التداول بشركة دلما للوساطة المالية، أن أسواق الأسهم المحلية اتخذت مساراً إيجابياً بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، حيث بدأ السوق يستجمع قواه، وحققت الأسهم ارتفاعات جيدة واحداً تلو الآخر ثم حافظت تلك الأسهم على مستويات سعرية قريبة من المستويات السعرية المرتفعة نسبياً والتي وصلت لها، موضحاً أن ضعف السيولة بسبب موسم الإجازات الصيفية وسفر الكثير من كبار المستثمرين إلى الخارج، يحد من قدرة الأسهم على الصعود دفعة واحدة ولذا كان الصعود يتم بشكل فردي. وتوقع النجار، أن تبدأ الأسهم المحلية رحلة الصعود إلى مستويات جديدة بدءاً من منتصف شهر أغسطس المقبل خاصة مع قرب انتهاء موسم الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات القيادية مثل البنوك والشركات العقارية الكبيرة، مرجحاً أن تحقق الشركات القيادية نمواً إيجابياً في أرباحها عن النصف الأول من العام المالي الحالي ما سيمكن السوق من اكتساب الزخم اللازم في التداولات والذي يمكن المؤشرات من اختراق مستويات جديدة.

وأشار النجار، إلى أن توقعات المحللين بعودة أسهم قيادية إلى مستويات سعرية مرتفعة نسبياً (كانت قد وصلت لها قبل فترة) سيمكن مستثمرين من بيع أسهمهم التي اشتروها بأسعار مرتفعة من قبل ومن ثم تحرير السيولة المحتجزة في تلك الأسهم وإعادة استثمارها في أسهم جديدة، ما سيصب في صالح أداء الأسواق بشكل عام. وفيما يخص التداولات اليومية شهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 1032 صفقة، تم من خلالها تداول 70.99 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 112.42 مليون درهم. وسجل المؤشر العام للسوق انخفاضاً طفيفاً ليغلق على 4534.79 نقطة خاسراً نسبة 0,39%. وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 9 شركات، مقابل تراجع 14 شركة أخرى وثبات أسهم 5 شركات من دون تغيير.