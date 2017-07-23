146.7 مليار درهم صادرات غرفة دبي «النصفية»

دبي (الاتحاد)

حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي نمواً بنسبة 6.1% خلال النصف الأول من العام 2017، لتصل قيمتها إلى 146.7 مليار درهم، مقارنةً بـ 138.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر إيجابي يعكس قوة ومرونة القطاع التجاري في الإمارة.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى كأكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بقيمة وصلت إلى 51.9 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 18%، مقارنةً مع قيمتها خلال النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت آنذاك 44 مليار درهم.

وارتفع عدد الأعضاء الجدد في عضوية غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت للغرفة 8897 شركة، مما يرفع إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى نحو 210 آلاف شركة، ويجعل من غرفة دبي إحدى أكبر غرف التجارة عضويةً في العالم.

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال النصف الأول من العام 465,680 شهادة، بمعدل أكثر من 2500 شهادة منشأ يومياً، ما يعزز من مكانة الغرفة كأكثر غرف التجارة العالمية إصداراً لشهادات المنشأ.

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن دبي تمضي بثقة وثبات في استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، حيث، إن بيانات الغرفة تؤكد أن قطاع التجارة بات الركيزة الأهم ضمن هذه الاستراتيجية، خصوصاً مع ما تتمتع به الإمارة من مزايا تنافسية كبيرة تجعلها قادرة على التطور والنمو وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، معتبراً أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وضعت الإمارة في مصاف المتميزين على الساحة الاقتصادية العالمية.

وأكد بوعميم أن النمو في صادرات الأعضاء رغم التقلبات الاقتصادية العالمية، يعكس السمعة العالية لتجار دبي وممثلي قطاعها الخاص، وقدرتهم على تدوير الزوايا، وإيجاد أسواق بديلة وواعدة لتجارتهم، مؤكداً أن الغرفة لعبت دوراً أساسياً في استكشاف عدد من الأسواق والوجهات لتعزيز تنافسية شركات دبي.