146.7 مليار درهم صادرات غرفة دبي «النصفية»

دبي (الاتحاد)
حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي نمواً بنسبة 6.1% خلال النصف الأول من العام 2017، لتصل قيمتها إلى 146.7 مليار درهم، مقارنةً بـ 138.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر إيجابي يعكس قوة ومرونة القطاع التجاري في الإمارة.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى كأكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بقيمة وصلت إلى 51.9 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 18%، مقارنةً مع قيمتها خلال النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت آنذاك 44 مليار درهم.
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وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال النصف الأول من العام 465,680 شهادة، بمعدل أكثر من 2500 شهادة منشأ يومياً، ما يعزز من مكانة الغرفة كأكثر غرف التجارة العالمية إصداراً لشهادات المنشأ.
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وأكد بوعميم أن النمو في صادرات الأعضاء رغم التقلبات الاقتصادية العالمية، يعكس السمعة العالية لتجار دبي وممثلي قطاعها الخاص، وقدرتهم على تدوير الزوايا، وإيجاد أسواق بديلة وواعدة لتجارتهم، مؤكداً أن الغرفة لعبت دوراً أساسياً في استكشاف عدد من الأسواق والوجهات لتعزيز تنافسية شركات دبي.