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تتزامن مع موسم الأعياد والإجازات الصيفية

مكافأة مئوية زايد تنشط مبيعات الأسواق في الدولة
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تاريخ النشر: الجمعة 08 يونيو 2018

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تضاعف عملية صرف مكرمة مئوية زايد، من مبيعات أسواق التجزئة خلال الأسبوع المقبل، نتيجة التزامن مع موسم عيد الفطر المبارك واستعداد الوافدين للسفر لموسم الإجازة الصيفية، ما ينعكس إيجاباً على أداء قطاع التجزئة وحركة الأسواق التجارية، بحسب توقعات مختصين ومسؤولين في القطاع.

وقال هؤلاء: «إن صرف المكرمة سيؤدي إلى رفع مبيعات قطاع التجزئة المحلي وتشجيع الأفراد على المزيد من التسوق، مستفيدين من المكرمة، التي تتزامن مع موسم الأعياد والإجازات الصيفية»، مشيرين إلى أن العروض المتنوعة أسهمت في توفير خيارات شرائية عديدة للمستهلكين، وعززت من ارتفاع المبيعات.

وتشمل هذه العروض، «السلع ثابتة الأسعار»، و«السلع المخفضة»، و«سلع البيع بسعر الشراء»، و«سلع البيع بسعر التكلفة»، و«سلع التعاونيات بانخفاض 30%»، و«سلع العروض الرمضانية بانخفاضات تصل لـ70%».

واكتست المحال التجارية بلافتات التنزيلات وعبارات عيد الفطر مبارك مع التزام المحال بوضع العبارة الاسترشادية لدائرة التنمية الاقتصادية «تجنب الانسياق وراء الدعايات التجارية، وتأكد من احتياجك للسلعة المعلن عنها قبل الشراء».

وتوقع ناندا كومار المتحدث الإعلامي في مجموعة اللولو هايبر ماركت «ارتفاع مبيعات السلع الغذائية والاستهلاكية في فروع اللولو والمحال التجارية الأخرى، بنسبة تتراوح بين 80 إلى 100%، خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن المحال التجارية طرحت خيارات متنوعة للمستهلكين، ساهمت في زيادة المبيعات من السلع. ... المزيد
     
 

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