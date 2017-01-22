«الهلال» يواصل مشاريعه التنموية في عدن

بسام عبدالسلام (عدن)
أبدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي استعداداتها لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل كورنيش «كود النمر» في ساحل مديرية البريقة غرب محافظة عدن، ضمن جملة المشاريع التنموية التي تتبناها الهيئة لإعادة تطبيع الحياة وإدخال البسمة في وجوه أهالي المحافظة.
وأفاد مدير مديرية البريقة هاني اليزيدي، أن المشروع سيتم البدء فيه خلال الأيام القليلة القادمة وسيشمل أعمال صيانة وترميمات لمرافق الكورنيش والخدمات الأساسية إلى جانب تهيئة مساحات خاصة للعائلات على شاطئ البحر، مشيرا إلى أن المشروع يندرج ضمن سلسلة مشاريع تنموية شهدتها مديرية البريقة بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة التي تسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة الأهالي عقب الحرب. وأضاف أن هناك أعمال تركيب لكراسي مع مظلات شمسية إلى جانب تهيئة ملاعب لكرة السلة والطائرة والقدم في الكورنيش سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.
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