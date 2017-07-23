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وليام وهاري أجريا محادثة «مقتضبة» مع والدتهما يوم وفاتها
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تاريخ النشر: الأحد 23 يوليو 2017

لندن- (أ ف ب)

 

كشف الأميران البريطانيان وليام وهاري أنهما تحدثا بشكل سريع مع والدتهما الأميرة ديانا في يوم وفاتها في 31 اغسطس 1997 مقرين بأن هذا الحوار كان «مقتضبا» لكنه يحمل أثرًا كبيراً عليهما بعد مرور عقدين على حادثة وفاتها.

وأوضح الأخ الأصغر الأمير هاري لقناة «أي تي في» في وثائقي لمناسبة مرور عشرين عاماً على وفاة الأميرة ديانا «كانت تتحدث إلينا من باريس، لا استطيع تذكر ما قلت (...) لكني سأندم على الأرجح طوال بقية حياتي لأن هذا الاتصال كان قصيرًا لهذه الدرجة».
ويبث هذا الوثائقي بعنوان «ديانا والدتنا، حياتها وإرثها» الاثنين في بريطانيا.

وكان الأمير وليام في سن الخامسة عشرة وشقيقه هاري في الثانية عشرة عند وفاة ديانا وصديقها دودي الفايد في حادث سيارة في باريس خلال محاولة الإفلات من صائدي صور مشاهير.
وأظهرت تحليلات أجريت في وقت لاحق أن سائقهما هنري بول الذي توفي أيضا في الحادثة، كان مخمورا.
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