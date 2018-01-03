الشركات الخاضعة للضريبة ملزمة بإصدار فاتورة تبين قيمة الضريبة المحصلة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن جميع الشركات الخاضعة للضريبة بالدولة، يجب أن تصدر فاتورة تبين قيمة الضريبة المستوفاة عن خدماتها، أو سلعها، أو التوريدات الخاضعة للضريبة للمستهلكين، أو متلقي التوريدات.

وأوضح أن الفاتورة الضريبية هي مستند خطي أو إلكتروني يسجل فيها حصول أي توريد خاضع للضريبة وتفاصيله، وتشمل اسم المورد وعنوانه، ورقم التسجيل الضريبي للمورد، وتفاصيل التوريد وقيمته وقيمة الضريبة وتاريخ التوريد.

وبين البستاني أن الشركات غير المسجلة لا يحق لها إصدار فاتورة ضريبية أو تحصيل الضريبة من المستهلكين، ويعتبر ذلك مخالفاً للقانون.

ولفت إلى أن بعض القطاعات تخضع لضريبة بنسبة صفر، منها جزء من خدمات قطاع التعليم مثل خدمات التعليم المدرسي العام والخاص، باستثناء التعليم العالي (والسلع والخدمات المرتبطة بخدمات التعليم من قبل مؤسسة تعليمية).