  • الأحد 29 شوال 1438هـ - 23 يوليو 2017م

مصر والسويد وفرنسا تدعو لاجتماع طارئ في مجلس الأمن بعد المواجهات الدامية

شهيد رابع في القدس وقوات الاحتلال تنتشر بكثافة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 23 يوليو 2017

القدس المحتلة (الاتحاد، وكالات)

استشهد شاب فلسطيني أمس برصاص جنود اسرائيليين في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة ليرتفع عدد الشهداء إلى أربعة في غضون يومين.

وسيطر التوتر الشديد، أمس، على مدينة القدس التي شهدت أمس إضراباً شاملاً حداداً على أرواح شهداء جمعة الغضب الثلاثة. ومع انتشار قوات إسرائيلية بشكل مكثف في المدينة المقدسة، تتضاعف المخاوف من تجدد الصدامات بعد أعمال العنف الدامية التي انطلقت رداً على الاستفزاز الإسرائيلي بوضع أجهزة لرصد المعادن على مداخله.

ودعت السويد وفرنسا ومصر أمس إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات المواجهات العنيفة في القدس، على ما أعلن دبلوماسيون، وصرح منسق الشؤون السياسية السويدي كارل سكاو بأن الاجتماع يهدف «لفتح نقاش عاجل بشأن كيفية دعم الدعوات لخفض التصعيد في القدس».

وأسفرت مواجهات جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية أمس عن مقتل فلسطيني وإصابة سبعة آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وانتهى يوم أمس الأول الجمعة باستشهاد ثلاثة فلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال. فيما قتل ثلاثة مستوطنين طعناً بهجوم نفذه شاب فلسطيني على مستوطنة نيفي تسوف شمال غرب رام الله.

واقتحم جيش الاحتلال الليلة قبل الماضية منزل المهاجم عمر عبد الجليل العبد في بلدة كوبر قرب رام الله واعتقل شقيقه، وقام بقياس مساحة المنزل تمهيدا لهدمه. ... المزيد
     
 