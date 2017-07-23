شهيد رابع في القدس وقوات الاحتلال تنتشر بكثافة

القدس المحتلة (الاتحاد، وكالات)

استشهد شاب فلسطيني أمس برصاص جنود اسرائيليين في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة ليرتفع عدد الشهداء إلى أربعة في غضون يومين.

وسيطر التوتر الشديد، أمس، على مدينة القدس التي شهدت أمس إضراباً شاملاً حداداً على أرواح شهداء جمعة الغضب الثلاثة. ومع انتشار قوات إسرائيلية بشكل مكثف في المدينة المقدسة، تتضاعف المخاوف من تجدد الصدامات بعد أعمال العنف الدامية التي انطلقت رداً على الاستفزاز الإسرائيلي بوضع أجهزة لرصد المعادن على مداخله.

ودعت السويد وفرنسا ومصر أمس إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات المواجهات العنيفة في القدس، على ما أعلن دبلوماسيون، وصرح منسق الشؤون السياسية السويدي كارل سكاو بأن الاجتماع يهدف «لفتح نقاش عاجل بشأن كيفية دعم الدعوات لخفض التصعيد في القدس».

وأسفرت مواجهات جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية أمس عن مقتل فلسطيني وإصابة سبعة آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وانتهى يوم أمس الأول الجمعة باستشهاد ثلاثة فلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال. فيما قتل ثلاثة مستوطنين طعناً بهجوم نفذه شاب فلسطيني على مستوطنة نيفي تسوف شمال غرب رام الله.