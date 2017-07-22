السماح لمواطني الدولة باستخدام البوابات الذكية بمطارات أستراليا

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن أستراليا سمحت لمواطني دولة الإمارات من حملة الجوازات العادية باستخدام خدمة نظام البوابة الذكية «Smart Gates» في صالات الوصول والمغادرة التي تمنح القادمين والمغادرين عبر المطارات الأسترالية الخيار في إنجاز إجراءات الوصول والمغادرة آلياً، بشرط استخراج التأشيرة الإلكترونية لدخول أستراليا قبل الوصول.

وأوضح أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه تمت الموافقة على السماح لمواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر العادية «فوق 16 سنة» باستخدام خدمة نظام البوابة الإلكترونية «Departures Smart Gates» عبر صالات المغادرة في المطارات الدولية كافة بأستراليا.. كما تمت الموافقة أيضاً بالسماح لمواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر العادية باستخدام خدمة نظام البوابة الإلكترونية في صالات الوصول «Arrivals Smart Gate».

وقال إن هذه التسهيلات التي تقدم لمواطني دولة الإمارات، تأتي لما يتمتع به جواز سفر دولة الإمارات من مواصفات ومكانة يتبوأها على الصعيد العالمي.