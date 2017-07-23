فيديو.. محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تحرص على تعزيز التضامن العربي

مدينة الحمام، محافظة مرسى مطروح (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بحضور وفود عربية رفيعة، حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، وتخريج دفعات من الكليات والمعاهد العسكرية في مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح المصرية، وذلك تزامناً مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 23 يوليو.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جمهورية مصر العربية، حكومة وشعباً، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على تعزيز أواصر التضامن العربي والارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور بين الدول العربية من أجل بلورة رؤى مشتركة حول قضايا وأزمات المنطقة.

وأشاد سموه بالدور الفاعل للقوات المسلحة المصرية في التصدي للتحديات التي تهدد الأمن العربي. وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع الحفل، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء في الحكومة المصرية، وكبار قادة القوات المسلحة المصرية.

كما شهد الحفل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت، وعدد من رؤساء الوفود العربية، وحشد من كبار قادة الوحدات العسكرية، وجمهور من أهالي الخريجين.