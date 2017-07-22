قرقاش: المواقف باتت معروفة وتكرارها يعمّق الأزمة

أبوظبي، القاهرة (الاتحاد، وكالات)
قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الحوار ضروري ومطلوب، ولكن عموده المراجعة. وأوضح معاليه، رداً على خطاب أمير قطر تميم بن حمد في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «تمنيت أن يكون خطاب الشيخ تميم مبادرة مراجعة ودعوة تواصل، المواقف باتت معروفة وتكرارها يعمّق الأزمة، الحوار ضروري ومطلوب، ولكن عموده المراجعة». وجاءت تغريدات قرقاش بعد خطاب ألقاه الشيخ تميم أمير قطر أول أمس الجمعة، أكد فيه تمسك الدوحة بسياستها الحالية، وأن بلاده لا تتفق مع السياسات الخارجية لبعض دول الخليج، وأن هناك اختلافاً مع البعض بشأن مصادر الإرهاب.
من جانبه، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، ملمحاً إلى قطر، إن من يتحدثون عن الأخوة يدعمون الإرهاب. وأضاف أن هناك جهات تنفق مليارات الدولارات لتدمير مصر، مؤكداً أن ذلك لن يمر دون حساب.
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وأكد السيسي أن مشاركة الأشقاء العرب في افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية تعد تأكيداً على وحدة الصف والتضامن العربي. وأضاف أن خريجي الكليات والمعاهد العسكرية المصرية يبدأون حياتهم العملية في ظرف إقليمي ودولي دقيق يتطلب منهم «أقصي درجات اليقظة والاستعداد القتالي»، مؤكداً أن خدمة الوطن «لا يدانيها شرف، وأن التضحية في سبيل أمنه استقراره وكرامته هي واجب على أبنائه المخلصين». وأوضح الرئيس السيسي أن مصر «واجهت تحديات فرضتها عصور وأزمنة متعاقبة» مضيفاً أن بلاده «كما خاضت من قبل معارك الاستقلال الوطني وتحرير الأرض، فإنها تخوض اليوم معركتين فاصلتين، وهما مواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأشار إلى أن «طبيعة الحروب تغيرت، وأصبح العدو مستتراً متخفياً لا يلجأ للمواجهة المباشرة، وإنما يعتمد على ترويع الأمنيين وبث روح الإحباط». وأضاف أن «أعداء مصر يريدون النيل من معنويات الشعب عن طريق بث الإحباط»، مؤكداً أن بلاده «ستظل على عهدها دولة محبة للسلام وداعمة له بقوة جيشها وشرطتها ومفكريها وجميع أبنائها، وستظل عصية على الرضوخ لتهديدات الإرهاب ومن يقفون وراءه». كما أكد أن مصر ملتزمة مبادئها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، مشدداً على أهمية احترام هذا المبدأ، وعدم التدخل في شؤون الدول.
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وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي بالرئاسة التركية، أمس الأول، أن الرئيس التركي سيلتقي في مدينة جدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأشار البيان إلى أن أردوغان سيلتقي أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ليتوجه بعدها إلى قطر للقاء أميرها تميم بن حمد.