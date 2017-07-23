«أم الإمارات» لرماية السيدات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات 2017 عن توقيع اتفاقية رعاية مع «اتصالات» كراع ذهبي للبطولة التي تطوف قارات العالم كل عام وتشارك فيها أفضل راميات العالم في كل صنوف الرماية الأولمبية.

وقال اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، إن «اتصالات» كمؤسسة وطنية دأبت على رعاية الأحداث المهمة، وارتبط اسمها ارتباطاً وثيقاً بالنجاحات التي تحققت لهذه الأحداث.

وأشار الريسي إلى أن اتفاقية الرعاية مع «اتصالات» ستضيف أبعاداً جديدة للبطولة التي تحمل اسماً غالياً علينا، وهو اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات». وأضاف: نثمن هذه الرعاية ونعتبرها نقطة تحول لها أهميتها في تسويق البطولة على الصعيد المحلي؛ لأن اسم «اتصالات» يرتبط بالنجاحات التي حققتها ليس على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي فحسب، بل وعلى الصعيد الإعلامي والإعلاني. من جهته، ثمّن د. أحمد بن علي، نائب رئيس أول الاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»، مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة التي تعكس رؤية ثاقبة ونهجاً فاعلاً في دعم المرأة وتفعيل دورها في كل الميادين، وأضاف: «نتشرف برعاية البطولة والمساهمة في الارتقاء بالرياضة النسائية وتعزيز مكانة الدولة في المشهد العالمي لقطاع الرياضة، ويسعدنا أن نوظف منصاتنا الرقمية للتوعية بأهداف المبادرة وتشجيع السيدات على المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى دورها التنموي باعتبارها عماد الأسرة ونصف المجتمع، تمكنت المرأة من تسجيل بصمة بارزة في تاريخ الرياضة واعتلت منابر التتويج في المنافسات العالمية».

ولفت ابن علي إلى أن هذه الرعاية تنسجم مع مبادرة عام الخير وتعكس استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لـ«اتصالات» للمساهمة في المبادرات التي تهدف إلى إبراز الصورة المشرقة والوجه الحضاري للدولة على النطاق العالمي.

وأشادت نوره خليفة السويدي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة بهذه الخطوة من جانب «اتصالات» التي تعد من المؤسسات الرائدة والأكثر نجاحاً بالمنطقة، مؤكدة أن هذه الشراكة مع «اتصالات» سوف تصب في مصلحة البطولة التي بدأت تكتسب سمعة ومكانة متميزة في عامها الأول. ووجهت الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على رعايتها الكريمة للبطولة والشكر موصول إلى أسرة «اتصالات» على هذه المشاركة التي أسعدت الجميع.