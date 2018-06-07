حريق هائل بفندق في لندن

لندن (دب ا)

اندلع حريق ضخم في فندق من 12 طابقا في منطقة «نايتس بريدج» بالعاصمة البريطانية أمس، مما استدعى تحركاً كبيراً من جانب خدمات الطوارئ، وقالت فرقة مكافحة الحرائق في لندن في بيان «لدينا الآن 20 سيارة إطفاء ونحو 120 من رجال الإطفاء وأفراد يواجهون حريقاً على سطح فندق في نايتس بريدج».

وقالت إدارة الإطفاء، إنها تلقت أكثر من 35 مكالمة بسبب الحريق، ولا يزال سبب الحريق غير معروف بعد، وأظهرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة كثيفة من الدخان الأسود المتصاعد من سطح المبنى. وقالت سلطات النقل في العاصمة البريطانية، إنها أغلقت طريقا في كلا الاتجاهين، بينما تفاعلت خدمات الطوارئ مع الحادث. وأفادت الأنباء أن الحريق اندلع في فندق ماندارين أورينتال، فئة خمس نجوم، والذي خضع مؤخراً لعملية تجديد بملايين الجنيهات الاسترلينية، وفقاً لموقعه على الإنترنت.