بوينج لن تسلم أي طائرات لإيران



تاريخ النشر: الخميس 07 يونيو 2018 نيويورك (أ ف ب) أعلن متحدث باسم مجموعة بوينج: «إن الشركة لن تقوم بتسليم أي طائرات لإيران بسبب العقوبات الأميركية، ما سيؤدي إلى إلغاء صفقتين كبيرتين مع شركتي خطوط إيرانيتين»، وقال المتحدث: «لم نسلم أي طائرة لإيران، ونظراً لأنه لم يعد لدينا ترخيص بعقد صفقات بيع لإيران، لن نقوم بتسليم أي طائرة». وأضاف: «كما لم نقم بإدراج الطلبات الإيرانية في دفتر الطلبات»، ويأتي إعلان بوينج في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، والذي كان مهد الطريق أمام تخفيف العقوبات على إيران. وكانت بوينج قد أعلنت في السابق أنها ستتقيد بالسياسة الأميركية تجاه إيران من دون أن تعلق مباشرة على عمليات التسليم. وكانت بوينج وإيرباص من بين الشركات التي حصلت على تراخيص من الخزانة الأميركية للعمل في إيران تحت مراقبة مشددة بعد تخفيف العقوبات، وأعلنت بوينج في ديسمبر 2016 اتفاقية لبيع 80 طائرة بقيمة 16,6 مليار دولار لشركة «إيران للطيران». كما أعلنت عن عقد في إبريل 2017 لبيع خطوط «إيران اسمان» 30 طائرة بوينغ 737 ماكس مقابل ثلاثة مليارات دولار، مع حقوق شراء 30 طائرة أخرى. وكان مصدر مطلع قد قال الأسبوع الماضي: «إن عملاق الهندسة «جنرال إلكتريك» سيوقف كل الأنشطة في إيران بحلول الرابع من نوفمبر، وسيحترم مهلة الـ180 يوماً التي حددتها إدارة ترامب لمغادرة إيران».