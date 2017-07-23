«الإنتربول»: 173 «داعشياً» يهددون أوروبا

عواصم (وكالات)

أعلنت الشرطة الدولية «الإنتربول» قائمة من 173 إرهابياً ينتمون لـ«داعش»، استناداً إلى معلومات جمعتها الاستخبارات الأميركية في العراق وسوريا، تفيد بتلقيهم تدريبات لتنفيذ هجمات في أوروبا، انتقاماً لهزائم التنظيم الإرهابي بالموصل والرقة. وأفاد الإنتربول أن المعلومات ساعدته في تحديد أسماء العشرات من المشتبه بتخطيطهم لهجمات في أوروبا، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية. وتعتقد دول أوروبية عدة أنه مع تراجع «داعش» في العراق وسوريا، فإن مخاطر شن متطرفيه اعتداءات إرهابية في القارة تتزايد، لا سيما مع عودة بعضهم من مناطق الصراع إلى بلدانهم.

وبحسب الشرطة الدولية، فإن المتطرفين المدرجين على القائمة «ربما تلقوا تدريبات لصنع أجهزة متفجرة لتنفيذ هجمات، وبإمكانهم السفر عبر الدول للمشاركة في أنشطة إرهابية». وتضم القائمة اسم كل مشبوه، وتاريخ تجنيده لـ«داعش»، وآخر عنوان إقامة محتمل له، بما في ذلك المسجد الذي كان يصلي فيه، إضافة إلى اسم الأم وأي صور تتوفر. في الأثناء، أعلن نيكولاس راسموسن مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب، أن تقديرات المخابرات تشير إلى أن عدداً كبيراً من المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون مع «داعش» سيبقون في العراق وسوريا على الأرجح، وسيقاتلوا حتى الموت.