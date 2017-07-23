«غرفة الشارقة» تُعرّف الشركات البحرينية بجائزة «التميز الاقتصادي»

الشارقة (الاتحاد)

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ندوة تعريفية عن «جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي» لشركات القطاع الخاص في مملكة البحرين الشقيقة، في ثاني محطة لها ضمن جولة ترويجية لفئة «أفضل عشر منشآت خليجية» تشمل أربع دول من مجلس التعاون الخليجي، حسب بيان أمس.

وحثّت الغرفة خلال الندوة التي استضافتها غرفة تجارة وصناعة البحرين في مقرها مؤخراً، كبرى المنشآت الخاصة في مملكة البحرين على المشاركة في دورة الجائزة لعام 2017 ضمن فئة «أفضل عشر منشآت خليجية» استحدثتها الجائزة مطلع العام الجاري.

وشارك في الندوة التي قدّم خلالها وفد الغرفة شرحاً تفصيلياً عن جائزة «التميز الاقتصادي» المنبثقة عن برنامج (شبكة الشارقة س)، عددٌ من المسؤولين التنفيذيين لكبرى الشركات التي تمثل قطاعات اقتصادية مختلفة في مملكة البحرين من فئة المنشآت الكبيرة، وذلك بحضور أسامة الكوهجي مدير إدارة المشاريع وقطاع الأعمال في غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى جانب كل من جمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام في غرفة الشارقة، وندى الهاجري منسق عام «الجائزة»،إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام البحرينية والخليجية.

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرص الغرفة على المساهمة في تقوية أواصر العلاقة الاقتصادية بين الشارقة والبحرين وتعزيزها وتطويرها بشكل مستدام، من خلال التوثيق المستمر لعلاقات التعاون بين غرفتي الشارقة والبحرين وإطلاق المبادرات الرامية للارتقاء بأداء منشآت القطاع الخاص في الإمارة والمملكة، بما يخدم المصالح المشتركة ويُسهم في تعميق العلاقات الأخوية بين الجانبين.