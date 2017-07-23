دبي (الاتحاد)

حققت هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي تقدماً ‬ملحوظاً ‬في ‬مشروع ‬توريد ‬وتمديد ‬وتدشين ‬شبكات ‬نقل ‬المياه ‬الرئيسية ‬بأطوال ‬إجمالية ‬تصل ‬إلى ‬25 ‬كيلومتراً ‬في ‬مختلف ‬مناطق ‬دبي، ‬وذلك ‬في ‬إطار ‬تنفيذها ‬لاستراتيجيتها ‬وخططها ‬الطموحة ‬لتلبية ‬احتياجات ‬التنمية ‬الشاملة ‬من ‬الطاقة ‬الكهربائية ‬والمياه ‬التي ‬تتوافق ‬مع ‬خطة ‬دبي ‬2021، ‬وفي ‬إطار ‬تحقيق ‬تطلعات ‬المتعاملين ‬وفق ‬أعلى ‬معايير ‬التوافرية ‬والاعتمادية ‬والكفاءة.

وقال ‬سعيد ‬محمد ‬الطاير، ‬العضو ‬المنتدب ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لهيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي: «نسعى لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية وزيادة كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي وفي حالات الطوارئ. ويشتمل المشروع على تمديد أنابيب لنقل مياه رئيسية من الزجاج المقوى (‏GRE) ‬بأقطار ‬مختلفة ‬ونظام ‬تحكم ‬ومراقبة ‬عن ‬بعد، ‬وقد ‬تم ‬تنفيذ ‬حوالي ‬22 ‬كلم ‬حتى ‬اليوم، ‬أي ‬ما ‬نسبته ‬88% ‬من ‬الطول ‬الإجمالي ‬للمشروع ‬الذي ‬تقدر ‬تكلفته ‬الإجمالية ‬بنحو ‬170 ‬مليون ‬درهم، ‬كما ‬يشمل ‬المشروع ‬17 ‬موقعاً ‬لعمليات ‬توصيل ‬فيما ‬بين ‬خطوط ‬النقل ‬الرئيسية، ‬وذلك ‬من ‬أجل ‬رفع ‬كميات ‬التدفق ‬المائي ‬وضمان ‬استمرارية ‬وصول ‬المياه ‬ورفع ‬الضغط ‬في ‬الشبكة ‬دعماً ‬للمشاريع ‬الحالية ‬والمستقبلية ‬في ‬مناطق ‬التوصيلات ‬مما ‬يكسب ‬شبكة ‬النقل ‬مرونة ‬إضافية ‬تساهم ‬في ‬رفع ‬كفاءة ‬الشبكة.

وأضاف سعادته: «من المتوقع الانتهاء من الأعمال الخاصة بتمديد وتدشين شبكات المياه الرئيسية في ديسمبر 2017».