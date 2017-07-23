أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد مصارف الإمارات، حصوله على دعم مصرف الإمارات المركزي لمبادرته الرامية إلى وضع إطار موحد للتعامل مع شكاوى عملاء المصارف في الدولة.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «تمّ تصميم «الوعد بالخدمة» ضمن إطار جهود اتحاد مصارف الإمارات المستمرة للارتقاء بتجربة العملاء وتقديم أعلى المستويات من الشفافية والكفاءة في التعامل مع الأمور التي عادة ما تثير قلق عملاء المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «يمهد دعم المصرف المركزي لهذه المبادرة الرائدة الطريق أمام تطبيقها بشكل أوسع على مستوى كل البنوك في الدولة، والتي تأتي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ومن أجل توفير كل ما يلزم للمحافظة على حقوق ومصالح العملاء وحمايتها على أكمل وجه».

ويأتي إطلاق مبادرة «الوعد بالخدمة» للتعامل مع شكاوى العملاء تأكيداً على التزام اتحاد مصارف الإمارات حيال رضا العملاء وسعادتهم، ولضمان استمرار التميز في الخدمة. وقد تم تصميم هذه المبادرة بشكل مبادئ توجيهية للمصارف الإماراتية تُعنى بالممارسات التي عليهم اتباعها للاستجابة لشكاوى العملاء، وهي بمثابة دليل يحدد معايير الممارسات المصرفية الجيدة لمعالجة الشكاوى.

وفي حين أن هذا «الوعد» لا يعتبر تشريعاً أو ملزماً قانونياً، إلا أن جميع البنوك الأعضاء قد وافقت على اعتماده والوفاء بالموجبات التي يحددها.

وأضاف معاليه: «يهدف «الوعد بالخدمة» إلى الارتقاء بجودة الخدمات التي يتلقاها عملاء المصارف في الدولة عندما يتقدمون بشكوى حول منتج أو خدمة مالية معينة، ومن خلال توفير مجموعة من التوجيهات وضمان جودة الخدمات المقدمة إلى العملاء، سيرفع هذا الوعد معايير القطاع».