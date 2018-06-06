«السيتي» على قمة المونديال

أنور إبراهيم (القاهرة)

ذكرت شبكة «إس أف آر سبورت» التلفزيونية، أن فريق مانشستر سيتي، سيمثل أكبر قوة في مونديال روسيا القادم، وأن نجومه هم أبرز نجوم كأس العالم القادمة، وأضافت أن «البلومون» سيكون على قمة أندية العالم خلال البطولة، حيث ينتمي 16 نجماً من نجومه إلى 8 منتخبات مختلفة مشاركة في المونديال، متقدماً بذلك على ريال مدريد «15 لاعباً»، وبرشلونة «14»، وتوتنهام «12» وباريس سان جيرمان «12»، وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ ويوفينتوس ولكل منهم 11 لاعباً في المونديال.

وتابعت الشبكة أن الـ 16 لاعباً يمثلون 8 منتخبات مختلفة، منها 6 منتخبات أوروبية، ومنتخبان من أميركا الجنوبية، وموزعين على النحو التالي، أربعة لاعبين في منتخب «الأسود الثلاثة» الإنجليزي، وهم فابيان ديلف، وجون ستونز، وكايل والكر ورحيم سترلينج، ولاعبان في منتخب التانجو الأرجنتيني هما سيرجيو أجويرو ونيكولاس أوتاميندي، إضافة إلى لاعبين من منتخب بلجيكا هما، كيفين دي بروين وفينسنت كومباني، و4 لاعبين من منتخب السامبا البرازيلي، هم إيدرسون ودانيلو وفرناندينيو وجابرييل خيسوس، فضلاً عن لاعب واحد من كل من منتخب الديوك الفرنسية «بنيامين ميندي» ومنتخب إسبانيا «ديفيد سيلفا» ومنتخب البرتغال «برناردو سيلفا»، ومنتخب المانشافت الألماني «الكاي جوندوجان»، وكان من الممكن أن يكون لاعبين من منتخب ألمانيا لولا استبعاد ليروي ساني من قائمة الـ 23 لاعباً في اليوم الأخير لإرسال قوائم المنتخبات المشاركة إلى الاتحاد الدولي للعبة «فيفا». وقدم السيتي موسماً استثنائياً، حيث فاز بلقب الدوري بفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسيه، وخرج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على يد ليفربول، ونافس لاعبوه في كل الاستفتاءات لاختيار الأفضل عن الموسم الكروي الإنجليزي.