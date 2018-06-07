«مرمى مينيراو» إلى متحف دورتموند



تاريخ النشر: الخميس 07 يونيو 2018 بيلو هوريزونتي(د ب أ) سلمت إدارة استاد مينيراو البرازيلي أحد مرميي الملعب الأسطوري لألمانيا، وكان هذا الملعب قد شهد فوز المنتخب الألماني التاريخي بنتيجة 7 /‏ 1 على نظيره البرازيلي، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2014 وكشف المسؤولون أنه من المقرر أن يتم إرسال مرمى ملعب مينيراو، الذي يقع في ولاية بيلو هوريزونتي البرازيلية، إلى متحف الاتحاد الألماني لكرة القدم بمدينة دورتموند الألمانية، في إطار عمل خيري يهدف إلى دعم بعض المشروعات الاجتماعية في البرازيل. ويكفل هذا الاتفاق جمع مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف يورو «116 ألف دولار» لصالح المشروعات المذكورة. والمرمى الذي تم تسليمه لألمانيا هو مرمى منتخب البرازيل خلال الشوط الأول من الدور قبل النهائي لمونديال 2014، والذي تلقت شباكه 5 أهداف، فيما سيتم وضع المرمى الآخر في المتحف البرازيلي لكرة القدم ببيلو هوريزونتي. وتهدف المبادرة أيضاً إلى إرسال شبكة المرمى إلى ألمانيا مقطعة إلى 8150 جزءاً، من أجل جمع تبرعات مقابل كل قطعة. وسوف يحصل كل شخص يتبرع بمبلغ 71 يورو «الرقمان اللذان يتكون منهما نتيجة اللقاء»، على جزء من شبكة المرمى المذكور. ويتوقع منظمو هذه المبادرة أن تصل أموال التبرعات إلى 500 ألف يورو «580 ألف دولار».