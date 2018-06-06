إنييستا جاهز بـ «وسام الشرف»



تاريخ النشر: الخميس 07 يونيو 2018 لاس روزاس (د ب أ) حصل الإسباني أندريس إنييستا لاعب برشلونة على وسام الشرف والاستحقاق الرياضي، وهو أرفع وسام رياضي في إسبانيا. وفرض إنييستا نفسه على مدار السنوات الماضية كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم الإسبانية، من خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات مع برشلونة والمنتخب الإسباني. وسجل إنييستا هدف الفوز للمنتخب الإسباني على نظيره الهولندي 1 /‏ صفر في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. وقال إنييستا 34«عاماً»: أود أن أشكر زملائي والمنتخب وأهديهم هذا الوسام لأن الفضل في التتويج بهذا الوسام يعود إليهم. وكان إنييستا أنهى مسيرته مع برشلونة بنهاية الموسم المنقضي ووقع عقداً مع فيسيل كوبي الياباني. ويخوض إنييستا مع المنتخب الإسباني فعاليات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بعدما تسلم الوسام من رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز الذي قال: سنتذكر جميعاً هدفك في جوهانسبرج «نهائي مونديال 2010» والذي أثبت بعده أنك شخص عظيم من خلال احتفائك باللاعب الراحل داني خاركي... إنها القيم التي تقدمها أنت وزملاؤك، ويجب أن تكون هذه الأخلاقيات نموذجا للعديد من الأطفال. وزار رئيس الوزراء الإسباني منتخب بلاده في المدينة الرياضية بمدينة لاس روزاس وأعرب عن ثقته في قدرة الفريق على النجاح خلال المونديال الروسي، علماً أن الفريق سيبدأ مسيرته في البطولة بلقاء نظيره البرتغالي حامل اللقب الأوروبي في 15 يونيو الحالي.