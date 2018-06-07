وفد «جامعة أفريقيا» يزور «الماجد للثقافة والتراث»

دبي (الاتحاد)

استقبل جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، أمس الأول، وفد جامعة أفريقيا العالمية، برئاسة الدكتور كمال محمد مدير الجامعة، وحضور أبوبكر محمد النور إبراهيم نائب القنصل في القنصلية العامة لجمهورية السودان بدبي، والدكتور محمد عثمان البيلي عميد كلية تقانة الإنتاج والتصنيع الزراعي، وأسامة ميرغني راشد مساعد المدير للتنسيق والمتابعة الإدارية، وحمدان حامد المستشار الثقافي في هيئة آل مكتوم الخيرية.

تأتي هذه الزيارة بهدف التعرف على المركز، وبحث آفاق التعاون بين المركز والجامعة. وخلال اللقاء، قام الدكتور كمال بالتعريف بالجامعة. وتحدث جمعة الماجد عن دور المركز والمشاريع التي يقوم بها في أفريقيا، والتي من أهمها حفظ المخطوطات في جمهورية مالي. كما تحدث عن كلية الدراسات الإسلامية والعربية ودورها في تعليم المرأة.

وقد رافق الوفد أنور الظاهري مدير العلاقات العامة بجولة بدأت في قسم المكتبات الخاصة، والمعمل الرقمي.