تظاهرات في الأردن نصرة للأقصى

عمان (أ ف ب)

خرج آلاف الأردنيين أمس في تظاهرات في عمان ومدن أخرى تنديداً بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى، مؤكدين دعمهم خيار«المقاومة» في وجه «الاعتداءات الصهيونية».

وشارك أكثر من ثمانية آلاف شخص في تظاهرة نظمتها الأحزاب الأردنية انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان.

وصدحت حناجر المشاركين بهتافات بينها «بالروح بالدم نفديك يا أقصى». ورفع مشاركون أعلاماً أردنية وفلسطينية.

وخرجت تظاهرات مماثلة شارك فيها المئات في كل من الزرقاء والسلط وإربد والكرك والطفيلة ومعان.

ورفع المشاركون خلالها شعارات ضد إسرائيل ودعوا إلى إلغاء معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل (اتفاقية وادي عربة).

وتعترف إسرائيل بموجب تلك المعاهدة الموقعة عام 1994 بوصاية المملكة على المقدسات في مدينة القدس التي كانت تخضع إدارياً للأردن قبل احتلالها عام 1967.