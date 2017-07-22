تظاهرات في الأردن نصرة للأقصى

عمان (أ ف ب)
خرج آلاف الأردنيين أمس في تظاهرات في عمان ومدن أخرى تنديداً بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى، مؤكدين دعمهم خيار«المقاومة» في وجه «الاعتداءات الصهيونية».
وشارك أكثر من ثمانية آلاف شخص في تظاهرة نظمتها الأحزاب الأردنية انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان.
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وخرجت تظاهرات مماثلة شارك فيها المئات في كل من الزرقاء والسلط وإربد والكرك والطفيلة ومعان.
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وتعترف إسرائيل بموجب تلك المعاهدة الموقعة عام 1994 بوصاية المملكة على المقدسات في مدينة القدس التي كانت تخضع إدارياً للأردن قبل احتلالها عام 1967.