إعلاميات عـدن.. نسـاء صامـدات وسـط المخاطـر

منال أمين

تجرعت المرأة في عدن أثناء الحرب وبعدها الكثير من العذاب من تشرد ونزوح وضياع وعدم استقرار حيث سقط الكثير من الشهيدات في هذه الحرب الغاشمة وبلغ العدد أكثر من 196 شهيدة سقطن وأصيبت 121 امرأة في المجازر والانتهاكات التي مُورست في حقهن بوحشية مفرطة من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، إلا أن إصرار المرأة في مواصلة الحياة كان أكبر رادعاً للحرب حيث قامت المرأة في الإسهام بعملية التنمية والبناء ورسم البسمة والأمل على وجوه كل أبناء المدينة لإيمانها بأن عدن عليها أن تنفض ركام الحرب من جسدها وتعود لمواصلة حياتها بشكل طبيعي.

الرسالة الإعلامية

بعد الحرب أصبح من الضروري أن يتم تفعيل قدرات المرأة في عدن بشكل أكثر إيجابية وإنتاجية من أجل التنوير والتغيير الاجتماعي الشامل حيث قالت الإعلامية ابتسام العسيري «بطبيعة الحال المرأة صانعة الأسرة.. بهذه العبارة نستطيع أن نفهم العبء الكبير الذي وقع على عاتق المرأة في مدينة عدن وغيرها من المدن اليمنية وهي تواجه الحرب وتبعاتها لا ماء ولا كهرباء وأكوام من الخربات ونزوح وتشرد، ولكنها وقفت بصمود أسطوري أمام كل هذه التراكمات وواجهتها بعزيمة وصبر عجيبين لانتشال نفسها وأسرتها من الأوضاع الكارثية التي خلفتها الحرب».

ومن تجربتها الشخصية أوضحت العسيري «أن الرسالة الإعلامية من المكان الذي تتواجد فيه تعتبر هي الأداء التي تستخدمها للقيام بدورها الوطني تجاه المجتمع والناس في كشف الحقائق للمجتمع».