الإمارات وروسيا تعززان التعاون الاقتصادي والصناعي والتقني

أبوظبي (الاتحاد)
استضافت العاصمة أبوظبي أمس الأول اجتماع فريق التعاون الصناعي والتقني والعلمي بين دولة الإمارات وروسيا، لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات الاتصالات، وصناعة الطيران، والابتكار، والطاقة المتجددة، وصناعة السفن، والصناعة الإلكترونيات، والإنشاءات والبناء والنفط والغاز، والصناعات الغذائية.
ترأس الجانب الإماراتي الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، فيما ترأس الجانب الروسي جيورجي كالامانوف، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، بحضور ألكسندر يفيموف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة الإمارات.
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كما أكد الجانبان أهمية التنسيق واستكمال الإجراءات التي تمكن هذه المؤسسات والشركات من تعظيم فرص التعاون الثنائي بين الجانبين.
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وأضاف: «نتطلع إلى أن يسهم اجتماعنا في تأكيد التوجه الاستراتيجي لقيادة البلدين عبر تسهيل قيام الشركات المختصة في البلدين في العمل على تطوير مشاريع صناعية مشتركة والاستفادة من الإمكانية الصناعية لدى البلدين والدخول في أسواق جديدة».