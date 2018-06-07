افتتاح «الفرنسي للأعمال» في «دبي للسيليكون»

دبي (وام)

افتتح الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة المتكاملة للتكنولوجيا، مركز الأعمال الفرنسي الذي أطلقه مجلس الأعمال الفرنسي في دبي والمناطق الشمالية بمقر واحة السيليكون، بهدف استقطاب المزيد من الشركات الفرنسية للعمل في الدولة.

وحضر حفل الافتتاح الرسمي للمركز لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى الإمارات العربية المتحدة، ومجدي عابد القنصل العام الفرنسي في دبي، وباتريس بوس كبير المستشارين الاقتصاديين لسفارة فرنسا في الإمارات العربية المتحدة، وبرونو دي رينيفيل رئيس مجلس الأعمال الفرنسي، وحسن الهاشمي نائب رئيس العلاقات الدولية في غرفة دبي، وعدد من مسؤولي سلطة واحة دبي للسيليكون وممثلي الشركات الفرنسية العاملة في الإمارات.

ويهدف مركز الأعمال إلى تقديم الدعم للشركات الفرنسية الراغبة بإنشاء مقرات لها في دبي، من خلال توفير المساحات المكتبية والخدمات الإدارية.