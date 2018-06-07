الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً جمركية انتقامية على أميركا بداية من يوليو

بروكسل (د ب أ)

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية انتقامية على مجموعة من السلع المستوردة من الولايات المتحدة، بداية من يوليو، وذلك رداً على الزيادة التي فرضتها واشنطن على الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم، وفقاً لما أعلنته المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء.

وكان الاتحاد الأوروبي قدم بالفعل قائمة لمنظمة التجارة العالمية بالواردات التي يمكن أن تتأثر بزيادة الرسوم الجمركية، والتي تتباين بداية من المنتجات الزراعية مثل الفول السوداني وعصير البرتقال وحتى السراويل الجينز والدراجات البخارية. وذكرت المفوضية أنها تعتزم فرض زيادة الرسوم الجمركية أولاً على واردات أميركية بقيمة 2.8 مليار يورو.

ويأتي القرار بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لتصل إلى 25% على الصلب، و10% على الألومنيوم.