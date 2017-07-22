البطل الفضي عينه على «بارالمبية» طوكيو 2020

لندن (الاتحاد)
وصف محمد القايد سباق أول أمس بأنه من السباقات الصعبة، مشيراً إلى أن توزيع الحارات لم يكن في صالحه بعد أن انطلق من الحارة التاسعة، وإنما خدم بقية المشاركين.
وأشار إلى أن التونسي وليد كتيلة من اللاعبين الذين لهم بصمتهم وهو في تطور مستمر، مبيناً أن فوزه بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر حق مشروع، ولابد من مضاعفة الجهد خلال المرحلة المقبلة.
|
3 ذهبيات في الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر هولندا «ستادسكنال»، وفضية وبرونزية بطولة العالم لألعاب القوى للمعاقين فرنسا «ليون 2013»، ذهبيتا الألعاب الآسيوية البارالمبية كوريا الجنوبية «أنشيون» 2014. ذهبية وفضيتان وبرونزية الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر روسيا «سوتشي»، 3 ذهبيات في بطولة مجلس التعاون الخليجي التاسعة لألعاب القوى «2015».4 ذهبيات في بطولة آسيا أوقيانوسيا لألعاب القوى لذوي الإعاقة «دبي» وذهبية «بارالمبية ريو 2016».
|