3 رواد ينطلقون إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة تستمر6 أشهر

ينطلق ثلاثة رواد فضاء في مهمة تستمر ستة شهور إلى محطة الفضاء الدولية من منصة الإطلاق الروسية في مدينة بايكونور في كازاخستان اليوم الأربعاء.
ومن المقرر أن ينطلق الرواد الثلاثة: الألماني ألكسندر جيرست والأميركية سيرينا أونون-شانسلور والروسي سيرجي بروكوبيف، لبدء مهمة «هوريزونز» إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء بحث على بعد 440 كيلومترًا من سطح الأرض.
وكان جيرست قد أبدى مؤخراً ارتياحه للرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية لصالح وكالة الفضاء الأوروبية، وذلك نظراً لخبراته خلال مهمة «بلو دوت»، حيث قضى ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية عام 2014.
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وسيقضي الرواد الثلاثة نحو ستة أشهر على متن المحطة لإجراء أبحاث.
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