النفايات البلاستيكية أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية

أ ف ب

كشفت الأمم المتحدة في تقرير أن ما يقرب من خمسة آلاف مليار كيس بلاستيكي تستهلك سنويا وهي كأكثرية منتجات البلاستيك لا يعاد تدويرها سوى بنسبة ضئيلة للغاية ما يجعلها أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية.

في هذه الوثيقة، التي نشرت بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يخلد يوم 5 يونيو من كل عام، حذرت الأمم المتحدة من أنه في حال استمرار أنماط الاستهلاك الحالية وممارسات إدارة النفايات على هذا المنوال، سيضم العالم حوالى 12 مليار طن من النفايات البلاستيكية في المكبات وفي البيئة بحلول 2050.

وقالت الأمم المتحدة إن "حجم التحدي مثبط للعزيمة"، مضيفة "منذ خمسينات القرن الماضي، تخطى إنتاج البلاستيك ذلك العائد لكل المواد الأخرى تقريبا".

وأشار رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة اريك سولهايم إلى أن "محيطاتنا استخدمت كمكبات ما يؤدي إلى خنق الحياة البحرية ويحول بعض المناطق البحرية إلى ما يشبه حساء من مخلفات البلاستيك".

وأضاف "في بعض المدن، تسد مخلفات البلاستيك المجاري ما يتسبب بأمراض. ومن خلال تناولها من جانب المواشي، هي تشق طريقها إلى السلسلة الغذائية".