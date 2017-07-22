أبوظبي .. تأجير 50% من «بلووم مارينا» في البطين

سيد الحجار (أبوظبي)

انتهت شركة بلووم العقارية من تأجير نحو 50% من الشقق السكنية في مشروع «بلووم مارينا» الذي يوفر نحو 225 شقة فاخرة، في منطقة البطين في أبوظبي، حسب سامح مهتدي الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال مهتدي لـ «الاتحاد» إن هناك ارتفاعا ملحوظا في الطلب على استئجار الوحدات السكنية في المشروع، والتي تم طرحها قبل شهرين تقريبا، لاسيما مع طرح الشركة عرضاً يضمن الاستفادة من تأجير شهرين إضافيين مجانا عند استئجار الوحدة السكنية لمدة 12 شهرا،وتم تمديد العرض حتى نهاية يوليو الحالي.

وذكر أن سعر تأجير الشقة المؤلفة من غرفة واحدة يبدأ من 80 ألف درهم سنوياً، والغرفتين من 120 ألفاً، والثلاث غرف من 150 ألفاً، فيما يبدأ سعر تأجير الـ 4 غرف من 216 ألف درهم، موضحا أن هذه الأسعار تنافسية في ظل المزايا العديدة في المشروع، والخدمات الفاخرة والفندقية المقدمة.

وتتراوح مساحة الشقق المؤلفة من غرفة واحدة بين 78 و105 أمتار مربع، والغرفتين بين 110 و175 مترا مربعا، والثلاث غرف بين 165 و220 مترا مربعا، فيما تتراوح مساحة الشقق ذات الأربع غرف بين 250 و275 مترا مربعاً.