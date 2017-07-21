تحذيرات من زيادة مقاومة مرض الأيدز للأدوية

أ ف ب

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن مقاومة مرض الأيدز للمضادات المستخدمة، في البلدان الفقيرة وذات الدخل المتوسط، يمكن أن تؤدي إلى وفيات جديدة وإصابات إضافية.

وقالت المنظمة، في بيان، إن "هذا التهديد المتعاظم يمكن أن يضرّ بالتقدم المحرز في مكافحة الأيدز في حال لم تتخذ تدابير مبكرة وفعالة".

في ستة بلدان من أصل أحد عشر شملها التقرير في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، تبيّن أن 10 % من المرضى طوّر الفيروس لديهم القدرة على مقاومة المضادات الشائعة الاستخدام.

وتتطوّر مقاومة الفيروس للمضادات "حين لا يلتزم المرضى بالعلاج الموصوف لهم، وغالبا ما يكون ذلك بسبب عدم قدرتهم على الحصول بشكل جيد على العلاجات الجيّدة".

ويتعيّن على هؤلاء المرضى، الذين يمكن أن ينقلوا الفيروس المقاوم لأشخاص آخرين، أن يخضعوا لعلاجات جديدة "قد تكون أغلى ثمنا، وفي بعض البلدان أقل توفرا"، بحسب تقرير المنظمة الصادر قبل ثلاثة أيام على افتتاح المؤتمر السنوي حول الأيدز في العاصمة الفرنسية باريس الأحد.