خادم الحرمين يأمر بالقبض على أمير سعودي ومحاكمته



تاريخ النشر: الجمعة 21 يوليو 2017 الرياض (وكالات) أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً فورياً بالقبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في مقاطع مشينة لشريط فيديو تظهره وهو يعتدي على مواطنين، لما في ذلك من تجاوزات وانتهاكات تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم لإنصافهم وحفظ حقوقهم. ووفقاً لموقع قناة «العربية» شدد الأمر الملكي على عدم الإفراج عن أي فرد من المجموعة حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي لاتخاذ القرار الرادع والحازم منعاً لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعاً للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي تطبيقًا للشرع العادل، والتزاماً أصيلاً به، وردعاً لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته. كما شدد الأمر الملكي على رصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ، أو تتجاوز الأنظمة والضوابط، والإبلاغ عنها للقبض على القائمين بها، وتحويلهم للمحاكمة مباشرة، وتطبيق الشرع بحقهم. وكان مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الأمير وهو يعتدي على مواطنين، ويوجه لهم السباب والشتائم غير الأخلاقية. كما ظهر في بداية المقطع مواطن ملطخ وجهه بالدماء مع ظهور صوت الأمير السعودي وهو يسبه ويقوم بصفعه على وجهه مرات عديدة.