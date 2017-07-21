واشنطن توقف دعم «سي آي إيه» للمعارضة السورية

عواصم (وكالات)

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، إنهاء برنامج سري لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) لتسليح ودعم فصائل المعارضة السورية التي تقاتل حكومة الرئيس بشار الأسد، في خطوة كانت تطالب بها روسيا. فيما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن نشر وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أماكن لمواقع عسكرية أميركية في سوريا، يعرض القوات الأميركية للخطر، وإن الولايات المتحدة شكت إلى تركيا من ذلك. فيما قتل 28 جنديا سوريا في كمين نصبه فصيل معارض في الغوطة الشرقية قرب دمشق خلال محاولتهم شن هجوم، كما قتل 54 مدنيا خلال الساعات الماضية، في مدينة الرقة وريفها الشرقي، بغارات للتحالف الدولي وروسيا والمعارك الدائرة هناك.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف أسمائهم، أن برنامج دعم المعارضة السورية الذي بدأ قبل أربع سنوات، لم يكن له سوى أثر محدود وخصوصاً منذ أن دخلت القوات الروسية على خط النزاع إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد في العام 2015.

وأضافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ هذا القرار منذ نحو شهر، بعد لقائه مدير (سي آي إيه) مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر. وقال أحد المسؤولين إن القرار جزء من مساعي الإدارة لتحسين العلاقات مع موسكو، التي نجحت إلى حد بعيد مع جماعات تدعمها إيران في الحيلولة دون سقوط حكومة الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات.

وقال أحد المسؤولين إن الولايات المتحدة لا تقدم تنازلا كبيرا في ضوء قبضة الأسد على السلطة، برغم أن هذا ليس في جميع أنحاء سوريا، «لكن هذه إشارة إلى بوتين على أن الإدارة ترغب في تحسين العلاقات مع موسكو». وأشار المسؤولان إلى أن برنامجا عسكريا أميركيا منفصلا لتدريب وتسليح ودعم جماعات معارضة سورية بضربات جوية وعمليات أخرى سيستمر.