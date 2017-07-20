ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 1817 حالة

صنعاء (الاتحاد)

تفاقمت جائحة انتشار وباء الكوليرا في اليمن بسبب ميليشيا الانقلاب وتزداد الأعداد التي تعلنها منظمة الصحة العالمية بشكل يومي عن المتوفين إذ بلغت آخر الإحصاءات لضحايا الكوليرا 1817 شخصاً خلال أقل من ثلاثة أشهر فيما تم تسجيل 363 ألف حالة إصابة مشتبهة بالوباء الفتاك في 21 محافظة يمنية من أصل 22 محافظة، منذ 27 أبريل الماضي.

وذكرت منظمة الصحة، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني الليلة قبل الماضية أن عدد حالات الاشتباه بالمرض بلغت أكثر من 362 ألف و500 حالة بينها 659 إصابة مؤكدة مخبرياً بالكوليرا وهي عدوى حادة تسبب الإسهال وقادرة على أن تودي بحياة المُصاب بها في غضون ساعات إن تركت من دون علاج.

وحذر عدد من المسؤولين في الحكومة الشرعية من مغبة ما تقوم به ميليشيا الانقلاب الحوثية من نهب وسرقة الأدوية وبيعها للمرضى بالقوة، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لردع ميليشيا الحوثي ووقف تصرفاتها الإجرامية.

وكشفت مصادر إعلامية في الداخل اليمني وشهود عيان عن أن المشرفين المعينين من قبل الميليشيا الحوثية، يقومون ببيع المحاليل والعلاجات المجانية المخصصة لمرضى الكوليرا لصيدليات تجارية في صنعاء وذمار وإب والحديدة، ويمنعون تقديم أي علاجات للمرضى المصابين بالكوليرا سوى عبر تلك الصيدليات».