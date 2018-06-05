عشائر سورية ترفض الزج بها في مشاريع طائفية

حلب (د ب أ)

أدان مجلس القبائل والعشائر السورية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة الاجتماع العشائري الذي عقد في بلدة دير حافر في ريف حلب الشرقي يوم السبت الماضي، رافضة زج اسم العشائر في الصراع وتحويل أبنائها إلى مليشيات طائفية.

وقال مجلس العشائر: «كل من شارك تحت اسم العشائر العربية في الاجتماع الذي عقد في بلدة دير حافر لا يمثل إلا نفسه، ونحن نستنكر تشكيل ميليشيات إجرامية تحت عنوان استغلالي»، رافضاً «استغلال اسم العشائر والزج بهم في مشاريع طائفية». وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في دير حافر عرض عسكري لمقاتلين يمثلون لواء الباقر الذي ينتمي إلى عشيرة البقارة في ريف حلب ودير الزور والمدعوم من إيران إضافة إلى تشكيلات عسكرية عشائرية أخرى. ووقع على بيان عشائر مناطق سيطرة المعارضة أكثر من 20 قبيلة منها العكيدات والبوشعبان والنعيم والويسات.

وكانت عدة بيانات صدرت من أبناء عشائر سورية ترفض زج ومشاركة أشخاص محسوبين على النظام في هذا المؤتمر، متهمة إياهم بأنهم شركاء النظام في دمار سوريا.