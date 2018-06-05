وزير خارجية البحرين : استهداف «الجزيرة» للأردن دليل على عدم المهنية والكذب والتزوير

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، أن استهداف قناة الجزيرة للأردن هو دليل آخر على عدم المهنية والكذب والتزوير الممنهج من هذه المحطة المعادية، مشدداً على أن هذا الاستهداف هو محاولة يائسة لإحياء الربيع العربي المقبور.

وقال الشيخ خالد بن أحمد في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: «استهداف قناة الجزيرة للأردن بهذه الطريقة القذرة هو دليل آخر على عدم المهنية والكذب والتزوير الممنهج من هذه المحطة المعادية». وأضاف «استهداف الجزيرة المتواصل لبلدنا الأردن هو محاولة يائسة لإحياء الربيع العربي المقبور. حتماً كما فشلتم ستفشلون».