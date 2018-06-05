تحركات لمقاضاة النظام القطري

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان «أحد أعضاء الفريق القانوني الدولي والمشكل لمقاضاة رؤوس النظام القطري في المحاكم الدولية»، أن محاكمة قطر في تورطها بشأن العمليات الإرهابية ليس صعباً بل هو أمر يحتاج لتحضيرات عدة تأخذ وقتها في ذلك.

وأشار في تصريحات لـ «اليوم السابع» إلى أن المنظمة تحركت لرفع دعوى أمام المحكمة المصرية وبها مطالب محددة وهي تعويض ضحايا العملية الإرهابية المتورطة فيها قطر وانتهاكاتها، لافتاً إلى أنهم حصلوا على توكيلات لأهالي 6 ضباط وتم تحديد موعدها في شهر سبتمبر المقبل للنظر فيها، مشيراً إلى أنه قد تم رصد بين 2014 و2018 تورط قطر في دعم 1286 هجوماً إرهابياً، أسفرت عن استشهاد 900 مدني و600 من رجال القوات المسلحة والشرطة.