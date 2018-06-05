قطر تواصل الاستدانة.. وتصدر سندات وصكوكاً جديدة

أبوظبي (مواقع إخبارية)

قال مصرف قطر المركزي، أمس، إنه أصدر سندات وصكوكاً بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار ريال قطري (3.3 مليار دولار). يأتي ذلك بعد أقل من شهرين على إصدار المصرف سندات بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار لتوفير السيولة اللازمة لمصاريفه ونفقاته الجارية.

وأصدر المصرف سندات بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات ريال (1.923 مليار دولار)، على طرحين اثنين بقيمة 4.5 مليار ريال (1.236 مليار دولار) لأجل 5 سنوات و2.5 مليار ريال (686 مليون دولار) لأجل 8 سنوات.

وبلغت نسبة العائد على السندات لأجل 5 سنوات، نحو 4.25% بينما بلغت النسبة على سندات لأجل 8 سنوات، نحو 4.5%.

كذلك، أصدر المصرف صكوكاً بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات ريال (1.373 مليار دولار)، موزعة على طرحين اثنين، الأول بقيمة 3.3 مليار ريال (906 ملايين دولار) لأجل 5 سنوات، والثاني ب1.7 مليار ريال (467 مليون دولار) لأجل 8 سنوات.