تحذيرات من إعصار جديد يضرب اليمن

عدن (الاتحاد)

حذرت منظمة الأرصاد الدولية من قدوم عاصفة جديدة تتجه نحو سواحل اليمن ويعرف بإعصار «روانو» والذي من المتوقع أن يضرب سواحل جزيرة سقطرى ومن على الساحل الجنوبي وصولاً إلى سلطنة عمان والسواحل المجاورة.

ويعد هذا الإعصار الثاني الذي يضرب المنطقة عقب إعصار «مكونو» الذي ضرب في مايو الماضي وأسفر عن وفاة 24 شخصا في محافظتي أرخبيل سقطرى والمهرة شرقي اليمن، إلى جانب أضرار وخسائر كبيرة في الممتلكات والخدمات الأساسية.

وأشار المهندس محمد علي عبدالرحمن محلل مخرجات الخرائط الجوية بحضرموت الى ان الأرصاد الجوية الأميركية رصدت إعصارا جديدا سيضرب اليمن وهو ثاني إعصار خلال شهر واحد. وأوضح أنه وبحسب الأرصاد الجوية الأميركية لرصد الإعصار فإن خلال الأيام المقبلة سيضرب إعصار جديد بقوة كبيرة شواطئ اليمن ويهدد المدن الواقعة على الشريط الساحلي الجنوبي والشرقي، لافتاً إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أن الإعصار القادم سيكون أقوى من سابقه ويجب أخذ الحيطة والحذر حيث من المتوقع أن يضرب المنطقة يوم الجمعة القادم. بحسب الأرصاد الجوية الأميركية.