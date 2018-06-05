الحوثيون يحولون مدارس إلى مستشفيات ميدانية



تاريخ النشر: الأربعاء 06 يونيو 2018 عدن (الاتحاد) لجأت ميلشيات الحوثي الانقلابية إلى تحويل عدد من مدارس مديرية «زبيد» إلى مستشفيات ميدانية في ظل الخسائر الكبيرة التي تتكبدها عناصرها في جبهات الحديدة غرب البلاد. وقال مصدر محلي إن ميليشيات الحوثي، تستخدم عدد من مدارس «زبيد» مستشفيات ميدانية لعلاج جرحاهم القادمين من جبهات التحيتا والجراحي وشرق حيس، مضيفاً أن الأيام الماضية، شهدت سقوط عشرات القتلى والجرحى في تلك الجبهات في ظل القصف المباشر والمركز على مواقعهم التي يتمركزون فيها. وأشار أن هناك عشرات الجثث لقتلى وجرحى لا تزال مرمية في المناطق الصحراوية والنائية بالمناطق التي تم قصفها في الجهات الغربية لمدينة زبيد، ولم يتم انتشالها حتى اللحظة. وقال شاهد عيان في زبيد، إن الحوثيين يرسلون المقاتلين المغرر بهم إلى محرقة كبيرة، موضحاً أن أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى يتم إيصالهم بشكل مخيف إلى المدينة وباتجاه مدينة الحديدة.