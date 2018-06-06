المقاومة اليمنية ترسل تعزيزات جديدة إلى مشارف الحديدة

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام، وكالات (عدن، صنعاء)
تواصل قوات المقاومة اليمنية بدعم وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، تضييق الخناق على ميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة الحديدة، في ظل تزايد أعداد القتلى الذين يسقطون في صفوفها في عدد من الجبهات خلال الـ 48 الساعة الماضية. ودفعت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بعزيزات عسكرية جديدة إلى مشارف الحديدة تمهيداً لإطلاق عمليات عسكرية واسعة، تستهدف تحرير مطار المحافظة الدولي، والتقدم نحو مركز المحافظة التي تبعد بضعة كيلو مترات. وقال مصدر عسكري لـ «الاتحاد»، إن قوات إضافية تم استقدامها من أجل المشاركة في العمليات العسكرية الرامية لتحرير المطار والتقدم صوب مركز الحديدة التي باتت تبعد حوالي 9 كم، مضيفاً أن القوات تقوم حالياً بتمشيط مناطق مديرية الدريهمي ومحيط المطار ونزع المئات من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية، بهدف إعاقة تقدم القوات لتحرير مدينة الحديدة. وشنت أمس مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات على معسكر «الجبانة» و«التحيتا» و«بيد» و«الحسينية»، إلى جانب قصف تعزيزات عسكرية في مناطق عدة بالحديدة، كما قصفت البوارج البحرية قبالة سواحل الحديدة، عدداً من المواقع والتجمعات التابعة للميليشيات الانقلابية.
وضيقت قوات المقاومة الوطنية اليمنية الخناق على ميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة الحديدة، وقتلت، أمس، العشرات من مسلحيها بدعم من الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف العربي في الساعات الأخيرة. ويشهد الشريط الساحلي المحرر في الحديدة، معارك عنيفة بين قوات المقاومة اليمنية المشتركة من جهة وميليشيات الحوثي الإيرانية من جهة أخرى، لاستكمال تطهير المنطقة من سيطرة الميليشيات الحوثية.
|
|
منشورات تحذيرية
منشورات ألقتها طائرات التحالف العربي على مدينة الحديدة تدعو فيها الأهالي والمدنيين للحذر والانتفاض في وجه الميليشيات الانقلابية خلال دخول قوات الشرعية للمدينة.