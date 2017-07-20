حسن رجب: العرض على ثباته والجمهور يتغيّر!

إبراهيم الملا (الشارقة)
بعد فوز عمله المسرحي «بين الجدّ والهزل» لفرقة مسرح الفجيرة بجائزة أفضل مخرج، وأفضل عرض مسرحي متكامل في مهرجان أيام الشارقة المسرحية في دورتها السابعة والعشرين، تنتظر الفنان الإماراتي المخضرم حسن رجب عدة استحقاقات مسرحية محلية وخارجية، منها ما يتعلق بالموسم المسرحي المقام حالياً خلال فترة الصيف، إضافة إلى ترشّح العرض للمشاركة في مهرجان المسرح الخليجي المقرر في العاصمة البحرينية المنامة سبتمبر القادم. ومن المتوقع أيضاً مشاركة «بين الجد والهزل» في عرض خاص في الأردن، وكذلك في مهرجان المسرح العربي في تونس.
يذكر أن العرض من تأليف الكاتب البحريني جمال الصقر، وتشارك فيه أدائياً مجموعة مميزة من الممثلين والتقنيين الإماراتيين، ويتناول أساليب زجّ الشباب في مناطق الصراع والتوتر، واستغلالهم لتنفيذ أجندات شيطانية منذورة للعنف والتشدد والغلو الأيديولوجي.
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وأضاف رجب أن لكل عمل مسرحي كتلته الفنية وزخمه الإخراجي، ولا يمكن إجراء تعديلات كبيرة على مفاصله الأساسية، مع أخذه في الاعتبار الملاحظات النقدية والنقاشات الإيجابية التي تلت العرض في مهرجان أيام الشارقة.
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وحول رغبته المتواصلة في تجديد وتطوير المواضيع والأساليب التي يتبعها في كل عمل مستقل، حيث إن اشتغاله على أعمال سابقة مثل «نهارات علّول» و«السلوقي» و«مذكرات كلثوم»، وغيرها من الأعمال، أكّدت على هذا القلق الإيجابي إذا صح التعبير في انتقاء الأفكار ومعالجتها في أطر فنية شديدة الثراء والتنوع.
وفي هذا السياق أشار رجب إلى أن هذا التنويع نابع من رغبته في تجاوز النمطية والتشابه والتكرار، والخروج عن سيطرة المفردة المسرحية المتماثلة، وشبه نفسه بالمغامر الذي لا يخشى الفشل، مضيفاً أن انتقاءه للنصوص المسرحية الجريئة والمتفردة بمناخاتها وأجوائها الدرامية، يتطلب منه توفير أسلوب متفرد وجريء أيضاً عند ترجمة النص إلى واقع أدائي وسينوغرافي على الخشبة.
وعن عرضه الجماهيري الأخير الذي قدمه في أيام عيد الفطر بعنوان: «العيال طفرت»، وقدرته على الفصل بين هذه النوعية من الأعمال الترفيهية الخالصة، وبين الأخرى النخبوية الخالصة أيضاً خلال المهرجانات الرسمية، أوضح رجب أن الأمر راجع للتكنيك الإخراجي وطريقة الطرح، وقال إن عروضه الجماهيرية موجهة لفئة العائلات بتنوع ذوق ومرجعيات أفرادها، وبالتالي فهي عروض تميل للترفيه ولكنها لا تصل للمجانية والإسفاف، مضيفاً أن هناك محددات كثيرة توجه المخرج لتقديم نوعية خاصة من الأعمال مثل محتوى النص ونوع الحدث وطبيعة الجمهور. وأكد رجب أن المسرح في النهاية يعتمد بشكل أساسي على «الفرجة البصرية»، سواء كان ذلك في المسرح الجماهيري الكوميدي، أو في المسرح النخبوي الجادّ.