هيكل ديناصور لاحم.. يباع بمليوني يورو في مزاد

باريس (أ ف ب)

بيع هيكل عظمي لديناصور لاحم من «الثيروبودا» يعود إلى أكثر من 150 مليون سنة بمليوني يورو إلى مواطن فرنسي، خلال مزاد علني نظم أمس الأول في الطابق الأول من برج إيفل في باريس.

وأوضحت دار «اغوت» للمزادات أن المشتري مواطن فرنسي «يجمع عادة الأعمال الفنية المعاصرة.. وقد اقتنى الآن ديناصوره الأول».

وهذا الهيكل العظمي الكامل بنسبة 70% يبلغ طوله تسعة أمتار تقريباً وارتفاعه 2,60 متر و«سيبقى في فرنسا»، على ما أوضح مفوض المزاد كلود اغوت لوكالة فرانس برس، وأكد أن المشتري «يريد أن يعرضه في متحف فرنسي».

وسيوضع الهيكل العظمي كذلك في تصرف الأوساط العلمية لدراسته لسبر أغوار «هذا النوع من الديناصورات الذي يتمتع بخصائص غير اعتيادية»، على ما أوضح عالم الإحاثة البلجيكي باسكال غوفروا الذي درس هذه المتحجرة، وقال إن الأمر قد يتعلق بنوع جديد من الديناصورات اللاحمة.

وكان حتى الآن ملكاً لمواطن بريطاني وقد اكتشف عام 2013 خلال حفريات في وايومينغ في الولايات المتحدة. وكان سعره مقدراً بين 1,2 و1,8 مليون يورو.

وفي أبريل الماضي اشترى مواطن بريطاني هيكلين عظميين لديناصورين بأكثر من 1,4 مليون يورو لكل منهما، خلال مزاد في فرنسا.