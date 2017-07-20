كايو وليما يلحقان بمعسكر الوصل في ميونيخ

معتصم عبدالله (دبي)

التحق الثنائي البرازيلي فابيو ليما وكايو كانيدو بتدريبات الفريق الأول لنادي الوصل أمس، خلال معسكره الإعدادي الحالي بمدينة ميوينخ الألمانية، والذي أنطلق الأسبوع الحالي، بمشاركة 20 لاعباً، وتحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده الأرجنتيني ردولفو أروابارينا.

وكان الثنائي البرازيلي وصلا إلى دبي أمس الأول بعد انتهاء فترة العطلة الصيفية، حيث زارا مقر النادي في زعبيل وتسلما معدات المعسكر والموسم الجديد قبل المغادرة إلى ألمانيا.

ويعول جمهور الوصل على الثلاثي البرازيلي ليما وكايو بجانب رونالدور مينديز من أجل قيادة الفريق للعودة إلى منصات التتويج في الموسم الجديد، وتقديم أداء مشرف في المشاركة القارية المرتقبة في دوري أبطال آسيا 2018، ويرتبط الثلاثي بعقود طويلة مع الوصول تستمر حتى 2020. من جانبه، واصل علي سالمين لاعب وسط الوصل والذي تخلف عن مرافقة الفريق إلى معسكر ألمانيا، برنامج جلسات العلاج وتدريبات التأهيل اليومية بجانب تمارين العلاج الطبيعي، للأسبوع السابع على التوالي، بعد لقائه الطبيب المعالج البروفيسور فردريك كيامي أستاذ جراحة الإصابات الرياضي والطبيب الزائر لمركز الفيفا الطبي بدبي السبت الماضي، والذي أطمأن على خلالها على سير البرنامج العلاجي.

وكان سالمين تعرض للأصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال تدريبات فريقه في مارس الماضي في أعقاب مباراة الوصل وبني ياس في الجولة 20.