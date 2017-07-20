كايو وليما يلحقان بمعسكر الوصل في ميونيخ

معتصم عبدالله (دبي)
التحق الثنائي البرازيلي فابيو ليما وكايو كانيدو بتدريبات الفريق الأول لنادي الوصل أمس، خلال معسكره الإعدادي الحالي بمدينة ميوينخ الألمانية، والذي أنطلق الأسبوع الحالي، بمشاركة 20 لاعباً، وتحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده الأرجنتيني ردولفو أروابارينا.
وكان الثنائي البرازيلي وصلا إلى دبي أمس الأول بعد انتهاء فترة العطلة الصيفية، حيث زارا مقر النادي في زعبيل وتسلما معدات المعسكر والموسم الجديد قبل المغادرة إلى ألمانيا.
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وكان سالمين تعرض للأصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال تدريبات فريقه في مارس الماضي في أعقاب مباراة الوصل وبني ياس في الجولة 20.