8 ملاكمين للإمارات في «الآسيوية»



تاريخ النشر: الجمعة 21 يوليو 2017 أبوظبي (الاتحاد) يواصل منتخبنا للناشئين للملاكمة معسكره في الفلبين استعداداً لخوض بطولة آسيا التي تنطلق في الأول من أغسطس المقبل في العاصمة مانيلا، ويستمر المعسكر لأسبوعين، وسيتخلله تعزيز القدرة الذهنية والبدنية للملاكمين قبل انطلاق المنافسات. ويشارك المنتخب في البطولة بثمانية ملاكمين هم عامر الصويدر وسيف مصبح وسيف الخروصي ونواف مصبح وسعود عبدالواحد وعلي الخروصي وسيف الكندي، تحت إشراف الأردني عمر المجالي المدير الفني للمنتخب. ويحضر البطولة أنس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة بصفته عضو المكتب التنفيذي للاتحاد القاري، وتضم البعثة مدرب المنتخبات محمد مصبح، وإداري البعثة إبراهيم الزعابي. وأشاد عبدالله الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد بهمة وإصرار وجدية لاعبي المنتخب في المعسكر، ووصفها بالمشجعة للظهور بشكل فني ويدني مميزين، خلال منافسات البطولة. وتابع: البطولة ستكون قوية جداً من الجوانب كافة بسبب مشاركة غالبية الدول المتقدمة في اللعبة إلا أن ذلك لا يمنع من المنافسة على نيل الميداليات بينما يبقى الهدف الرئيسي هو المزيد من الاحتكاك الفني لمواصلة الارتقاء بالمستوى الفني للملاكمين خصوصاً أن البطولة للناشئين.