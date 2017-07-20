مينتجيس يحتفظ بالمركز الثامن في طواف فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

حافظ لويس مينتجيس دراج فريق الإمارات على المركز الثامن في التصنيف العام بعدما حل في المركز التاسع في المرحلة السابعة عشرة لطواف فرنسا، وذلك بفضل الأداء القوي الذي قدمه مينتجيس وكسب من خلاله بعض الوقت ليصبح بينه وبين القميص الأبيض 2:28 ثانية، بينما حل زميله الكولومبي داروين أتابوما في المركز الثاني عشر في المرحلة كما كان ثاني دراج ليصل إلى أعلى قمة في جولة فرنسا. وفاز بالمرحلة الدراج بريموز روغليك (فريق لوتو إن إل جامبو)، بينما لا يزال كريستوفير فرووم (فريق سكاي) متصدرا للتصنيف العام.

وقال لويس مينتجيس: كانت مرحلة جيدة، شعرت أن ساقي في حالة جيدة وأداء الفريق ساعدني أيضاً، وأضاف: وجود أتابوما ضمن المجموعة التي ابتعدت عن البلوتون ساعدني في آخر مرحلة من السباق. بقي مرحلة واحدة فقط تتضمن جبالا وهي الأهم لأنها آخر فرصة للمتسلقين.